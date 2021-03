L’Union européenne a sanctionné Pékin pour la persécution de la minorité musulmane des Ouïgours dans la région du Xinjiang en Chine. Immédiatement, Pékin a répliqué en sanctionnant à son tour dix Européens, dont des parlementaires et des universitaires et quatre organisations. En effet, les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont homologué l’inscription de quatre dirigeants et d’une organisation de la région chinoise du Xinjiang sur la liste des sanctions pour les violations des droits de l’homme.

Ces dirigeants chinois sanctionnés seront interdits de se rendre dans l’UE. Egalement leurs avoirs détenus dans l’Union européenne seront gelés. Dans sa réplique, Pékin a accusé l’Union européenne « de porter gravement atteinte à la souveraineté et aux intérêts de la Chine et de propager des mensonges et de la désinformation ». Les personnalités européennes sanctionnées de même que leurs familles seront interdites de séjour en Chine, à Hong Kong et Macao.

Le Comité Politique et de sécurité visé

D’après le ministère chinois des affaires étrangères qui a annoncé les sanctions, ces dernières « et les entreprises et institutions qui leur sont associées ont également l’interdiction de faire des affaires avec la Chine. » La sanction chinoise concerne également quatre fondations européennes, dont l’Alliance des démocraties, une institution danoise dirigée par l’ancien secrétaire général de l’Otan Anders Fogh Rasmussen. Les sanctions ont de même visé le Comité Politique et de sécurité (COPS), qui réunit les ambassadeurs des Etats membres de l’UE et qui a préparé les sanctions.

Des sanctions sont inacceptables

D’après le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, « ces sanctions sont inacceptables ». « La Chine ne répond à aucune des préoccupations de l’UE et se voile la face », a ajouté le diplomate et d’insister : « Ces sanctions n’auront aucune influence sur la détermination de l’UE à réagir à toutes les violations des droits humains. »