La situation sécuritaire au Mali continue de se détériorer à cause des activités menées par des groupes extrémistes violents. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un rapport que l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali, Alioune Tine a présenté au Conseil des Droits de l’Homme ce lundi. Il a notamment mis l’accent sur le fait que les populations civiles, les forces de défense et de sécurité maliennes, ainsi que les travailleurs humanitaires soient la cible des groupes extrémistes violents.

Un risque pour la région

Dans son rapport, l’expert a mis l’accent sur ces groupes qui sèment la terreur dans cette région du pays. Il s’agit du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans et l’État islamique du Grand Sahara. Alioune Tine a fait savoir que les activités de ces groupes touchent particulièrement les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso. Ce fut également une occasion pour l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali d’alerter sur les risques que représentent les activités de ces groupes pour la région.

Il a notamment insisté sur le fait que le Mali et toute la sous-région soient en train d’aller « au-devant d’un danger qu’ils n’ont jamais connu ». Il n’a pas manqué de revenir sur la situation des Droits de l’Homme au Mali. Avec des chiffres à l’appui, il fait remarquer la détérioration continue de la situation des droits de l’homme en général au Mali est préoccupante.

La question des Droits de l’Homme au Mali

Selon la précision qu’il a apportée, au cours de l’année dernière, la Division des droits de l’homme et de la protection de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) avait documenté 1.910 violations des droits de l’homme ayant entraîné la mort de 973 personnes, soit une augmentation de 48,86% par rapport à 2019.