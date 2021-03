Les visées expansionnistes de la Chine vis-à-vis de Taiwan préoccupent au plus haut point l’armée américaine. En effet, devant une commission du Sénat, hier mardi 09 mars 2021, l’amiral Philip Davidson, chef du commandement militaire indo-pacifique (Indopacom) a déclaré que : « Je crains qu’ils ne soient en train d’accélérer leur projet de supplanter les États-Unis […] d’ici 2050 ». Il a ensuite fait part de son inquiétude concernant le fait que les Chinois « ne veuillent atteindre leur objectif plus tôt que prévu ».

La Chine menace l’Île américaine de Guam

Pour l’amiral Philip Davidson : « Il est clair que Taïwan fait partie de leurs ambitions et je pense que la menace est évidente dans la décennie qui vient, en fait au cours des six prochaines années ». Toujours au cours de son intervention, le haut gradé de l’armée américaine a indiqué que la Chine menace l’Île américaine de Guam, située dans le pacifique. A ce propos, il n’a pas manqué de rappeler que l’armée chinoise avait publié l’année dernière une vidéo qui montre des militaires s’en prendre à une base militaire sur l’Île.

Guam « doit être défendue »

Pour résoudre ce problème, l’amiral a exhorté les élus du Sénat à donner leur accord pour installer sur Guam une batterie antimissiles Aegis Ashore dernier cri, pouvant intercepter les missiles chinois les plus performants, en plein vol. Guam « doit être défendue et doit être préparée pour les menaces à venir, parce qu’il est clair pour moi que Guam n’est plus simplement un endroit d’où nous pensons pouvoir nous battre » a-t-il martelé. Pour rappel, les USA avaient rompu leurs relations avec Taipei en 1979, dans le but de reconnaître Pékin comme unique représentant de la Chine. Ils demeurent cependant premier fournisseur d’armes et plus puissant allié de Taïwan.