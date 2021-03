La lutte contre le terrorisme est l’une des priorités du gouvernement nigérian. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a plusieurs fois réitéré son intention d’endiguer la menace terroriste qui a plongé son pays dans une véritable crise sécuritaire depuis plusieurs années. Pour venir à bout du terrorisme au Nigéria, le gouvernement a récemment décidé de frapper fort en achetant du matériel adapté à la situation.

Six avions pourraient arriver à la mi-juillet 2021

La présidence nigériane a en effet commandé douze avions militaires, des Super Tucanos, qui aideront à combattre les terroristes. L’information a été donnée dans un communiqué publié, ce jeudi 18 mars 2021, par l’assistant spécial principal du président Buhari aux médias, Garba Shehu. Il a fait savoir que six des douze avions pourraient arriver à la mi-juillet de cette année. Le reste des autres appareils arriveront par la suite.

L’attaché de presse du chef de l’Etat nigérian a par ailleurs indiqué que 14 pilotes nigérians suivent un entraînement sur ces avions, à la base aérienne de Moody en Géorgie aux Etats-Unis. Garba Shehu a également précisé que les Super Tucanos en question sont sortis de la chaîne de production et sont actuellement à la phase d’équipement et de test en vol. « Les pilotes et le personnel de maintenance nigérians s’entraînent sur ces avions… À l’heure actuelle, cinq Super Tucanos nigérians sont à Moody AFB en Géorgie pour la formation des pilotes et des mainteneurs. Les deux sociétés ont publié des images du sixième avion, qui sera également envoyé à Moody » a-t-il déclaré.