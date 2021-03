Le boom des crypto-monnaies pourrait bien profiter au fondateur de Coinbase, la plateforme numéro un afin d’acheter du bitcoin, Brian Armstrong. En effet, son entreprise est sur le point d’entrer en bourse, ce qui pourrait lui rapporter gros. Selon les estimations ce dernier pourrait toucher 3 milliards de dollars, soit plus d’un million par jour.

Une annonce qui n’a rien de surprenant. En effet, de plus en plus d’entreprises offrent d’énormes packages à leur fondateur afin de les garder lorsque ces dernières entrent en bourse. Coinbase, qui a souffert d’un déficit l’an dernier, a vu ses revenus exploser, à plus de 322 millions de dollars de bénéfices en 2020.

Coinbase, une introduction en bourse pour bientôt

Les excellents résultats sont le signe d’une santé insolite des crypto-monnaies. L’explosion du bitcoin y est pour beaucoup. Résultat, Coinbase compte plus de 43 millions d’utilisateurs et propose à la vente, de nombreuses crypto-monnaies, comme le bitcoin, l’ethereum ou encore le litecoin. Au moment de la fondation de l’entreprise, Armstrong a reçu 9.3 millions de stock options, soit environ 3.8% de l’entreprise sous forme d’actions.

Une action qui prend 1.600% ?

À l’époque, une seule action valait 23.49 dollars. Après le lancement de Coinbase en bourse, les experts tablent sur une action située entre 200 et 400 dollars (soit plus de 1.600%). Un prix jugé raisonnable d’autant qu’en interne, le 19 février dernier, un investisseur a acheté 127.000 actions à 373 dollars. Les stock options offertes à Armstrong sont valables durant 10 ans.