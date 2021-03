Cela peut paraître surprenant mais c’est tout à fait possible de vendre son tweet sur la plateforme Valuables, surtout quand celui-ci a de la valeur. Le cofondateur de Twitter Jack Dorsey a cédé son tout premier tweet (« Je crée mon compte Twttr ») à un entrepreneur installé en Malaisie. Sina Estavi, directeur général de la plateforme « blockchain » Bridge Oracle a acheté la version authentifiée de ce tweet . En effet, grâce au « NFT » (Non Fungible Token) traduction littérale de jeton non fongible, il est absolument possible d’authentifier une œuvre virtuelle, qu’elle soit une animation, une vidéo, une image ou encore un morceau de musique. Il garantit l’authenticité et la traçabilité de l’œuvre.

Jack Dorsey sera payé en ethereum

Le certificat est réalisé grâce à la « blockchain », une technologie utilisée dans le milieu de la cryptomonnaie. Elle assure l’inviolabilité de l’œuvre qui ne peut être dupliquée. Valuables, la plateforme sur laquelle le tweet a été vendu, garde 5% de la vente. Le vendeur empoche le reste de l’argent. Notons cependant que Jack Dorsey ne sera pas payé en dollars. Il recevra l’argent en ethereum, une cryptomonnaie.

Notons que l’acheteur malaisien est un collectionneur. Il avait entre-temps proposé 1,1 million de dollar à Elon Musk pour acheter l’un de ses tweets. Mais le PDG de Tesla a depuis annoncé qu’il retirerait son tweet de la vente. Curieusement c’était toujours sur Valuables jusqu’à hier lundi 22 mars.