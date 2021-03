A l’élection législative du 6 mars 2021, le Congrès panafricain des jeunes et des patriotes (COJEP) de Charles Blé Goudé a présenté des candidats. Suite à la proclamation des résultats par la Commission électorale indépendante (CEI), certains candidats du COJEP n’ont malheureusement pas pu réunir le nombre de votes qu’il leur faut pour pouvoir siéger à l’Assemblée nationale. A ceux-ci, le leader du parti depuis La Haye où il réside, a envoyé un message de consolation. Pour avoir connu les joies et les peines des élections, l’ancien leader de la FESCI a indiqué à l’endroit de ses amis que dans « une compétition, on ne perd jamais, on apprend toujours. »

« Vous avez certes perdu un siège, mais vous avez gagné une belle expérience électorale. Dans une compétition, on ne perd jamais, on apprend toujours. Toujours apprendre à perdre sans se perdre. Ensemble nous allons continuer le combat pour la normalisation de la vie politique en Côte d’Ivoire » a écrit l’ancien ministre de Laurent Gbagbo. Contrairement à l’élection présidentielle d’octobre 2020 au cours de laquelle près d’une centaine de morts ont été enregistrés, Blé Goudé a salué dans le cadre de cette législative, « une élection zéro mort ».

Le RHDP obtient la majorité des sièges

En outre, la Commission électorale indépendante (CEI), a annoncé un taux de participation de 37,88% pour ces élections législatives, comparativement à 2016 où un taux de 34,11% avait été enregistré. Avec les derniers résultats qui ont été annoncés dans l’après-midi de ce mardi, le parti au pouvoir, la Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) sort largement victorieux des législatives.