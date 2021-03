Cela fait déjà près de deux mois que le magnat de l’immobilier Donald Trump n’est plus aux commandes aux USA. Il faut dire que les derniers jours de sa présidence ont été un peu secoués. C’est pendant cette période qu’il a été le plus critiqué même dans son propre camp parce qu’aux termes des élections, Donald Trump n’avait pas reconnu sa défaite pendant plusieurs semaines. Les événements malheureux au Capitole qui ont entrainé la mort des américains ont compliqué les choses.

Trump a été banni de plusieurs plateformes où il avait l’habitude de s’exprimer tous les jours. Dans ces derniers jours à la Maison-Blanche, Trump a également distribué les grâces présidentielles à plusieurs personnes. Des proches mais aussi des citoyens lambdas en ont profité également. C’est le cas d’une citoyenne du Dakota du Sud qui a raconté son nouveau quotidien d’être qu’elle est libre de ses mouvements grâce au magnat de l’immobilier.

LaVonne Roach, cette mère de 3 enfants a recouvré sa liberté après 23 ans passés derrière les barreaux. Elle est l’une des personnes du Dakota du Sud a bénéficié du pardon de Trump. Heureuse d’être à nouveau libre d’aller et de venir, la femme confie à la presse qu’elle veut désormais donner de son temps à son église, sa famille, en apportant son aide aux jeunes et aux femmes. Elle s’est également réjoui de pouvoir désormais faire ce qu’elle veut conduire sa voiture et acheter tout ce qu’elle veut. «Enfin, je peux embrasser mes filles, enfin je peux voir mes petits-enfants et les serrer dans mes bras et ne pas m’inquiéter qu’ils doivent se taire s’ils sont en visite, comme s’ils étaient de petits prisonniers» affirme l’ex-détenue.