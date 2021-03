Assandé Atoukora Fargass est un acteur et un dramaturge ivoirien. Si l’homme originaire de la ville de Bongouanou dans l’Est de la Côte d’ivoire est considéré comme un autodidacte du théâtre, son sens inné de l’interprétation allié à une présence scénique unique, lui ont permis de se faire sans forcer une place dans l’univers du cinéma africain, et dans l’univers du cinéma tout court. C’est que Fargass est un acteur demandé, et ses récents succès avec notamment les séries ‘’Cacao’’ et ‘’Lupin’’ respectivement sur Canal+ et sur Netflix, sont là pour l’attester. Mais malgré tout, M. Assandé a des regrets.

Fargass révèle une « blessure personnelle »

L’acteur qui a à son actif une multitude d’interprétations théâtrales et cinématographiques, continue à 59 ans à enchainer avec les succès. Ses deux dernières séries télévisées avaient fait et continuaient de faire très forte impression. Si ‘’Cacao’’ sortie en 2020 faisait le bonheur de nombreux téléspectateurs abonnés à la chaine à péage Canal + ; la série ’’Lupin’’ sortie cette année, arrivait quant à elle, selon la presse culturelle, en tête du box-office dans pas moins d’onze pays dont « les États-Unis, le Vietnam, les Émirats Arabes Unis l’Espagne » ou même le Brésil.

Un succès que ne boudait pas l’acteur ivoirien, mais qui n’était pas complet. C’est que Fargass aurait aimé être reconnu par la Côte D’ivoire. « Je le dit haut et fort pas en terme de critiques mais en terme de blessure personnelle, (…) le gouvernement de Côte d’Ivoire n’a jamais reconnu ce que je fais. Et ça, c’est une vraie violence » se confiera l’acteur à la presse au cours d’une entrevue vendredi dernier.

Le comédien aurait souffert et souffrait encore de ne pas être reconnu par sa patrie. Pour Assandé Atoukora Fargass être célébré chez soi donnait à la réussite « plus de saveurs ». Une blessure d’autant plus grande que l’acteur avait été le témoin privilégié de la célébration par le Gabon de son alter ego dans Cacao, l’acteur Serge Abessolo.