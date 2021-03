Avec la crise sanitaire qui secoue le monde entier depuis plus d’un an, nos habitudes ont changé. Une fois que le virus s’est propagé à l’échelle mondiale la plupart des pays a pris des mesures pour protéger leurs populations. En effet, les états ont été contraints de prendre des mesures sanitaires comme le confinement, ou le couvre-feu pour freiner la propagation du virus. Des activités se sont retrouvées paralysées du jour au lendemain et de nouveaux services ont vu le jour. Les activités en ligne ont connu un gros boom du fait que les contacts directs entre personnes n’étaient plus recommandés sauf pour les besoins essentiels. Dans ce contexte où des personnes qui étaient habituées à bouger chaque jour qu’ils se lèvent sont obligées de rester coincé entre les quatre murs de leurs résidences ou de leurs appartements, certaines sources indiquent que beaucoup de personnes se sont tournés vers des centres d’intérêts ou des activités domestiques autrefois délaissés. Les femmes ont de plus en plus eu à porter une attention particulière à leur bien-être personnel et leur entretien corporel. Les produits comme le peeling visage pinup secret, idéal pour les peaux sensibles et à imperfections ont fait sensation pendant cette période difficile de crise sanitaire qui a contraint presque tout le monde à limiter les déplacements et à se déplacer en cas de nécessité ou d’urgence

Au Royaume-Uni par exemple, l’utilisation des produits pour le visage par les femmes a explosé. En effet, selon certains chiffres obtenus auprès des sources concordantes, les produits nettoyants pour le visage ont fait un carton au cours de l’année dernière comparativement à l’année précédente qui a été un peu moins reluisante. Toutefois, ce n’est pas uniquement l’utilisation de ce type de produits qui a explosé. En effet, l’eau micellaire, les soins hydratants sont devenus aussi célèbres pendant ce temps de crise sanitaire qui a frappé presque tous les pays du monde à l’exception de quelques-uns qui affirment jusqu’à présent n’avoir détecté aucun cas sur leur sol.

Les crèmes de jour et de nuit font un bond

Dans ce même pays, les crèmes de jour et lotions ont été les préférés des femmes à en croire des sources bien introduites qui révèlent des chiffres sur leur utilisation. Ce serait 67 % de femmes en 2020 qui l’auraient utilisé contre 60 % l’année précédente. D’un autre côté, l’utilisation des crèmes de nuit a connu un petit bond même si elle n’a pas franchi la barre des 50 % en 2020 précisent les mêmes sources. Les masques de soin du visage ont également vu leur utilisation grimper au Royaume-Uni. Pendant que les masques de protection recommandés pour lutter contre la Covid-19 par la plupart des pays du monde sont devenus nos compagnons de tous les jours, l’usage de masques peel-off ou à rincer et des masques en feuille sans rinçage a bondi de près de 10 % comparativement à l’année 2019. Un bond non-négligeable quand on regarde de près les chiffres de 2019 et de 2020. Il faut tout de même préciser que le masque peel-off ou wash-off a fait sensation chez les jeunes de 16 à 24 ans. Ce serait environ 62 % des personnes de cette tranche d’âge au Royaume-Uni qui ont eu à faire le recours à ce type de masque de soin de visage.