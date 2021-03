Le 17 mars dernier, la Tanzanie perdait son président John Magufuli. Le truculent chef d’Etat a succombé à des complications cardiaques dans un complexe hospitalier de la capitale tanzanienne Dar es Salam. La disparition du « bulldozer » (surnom qui lui a été donné alors qu’il était ministre des travaux publics) a ému les tanzaniens qui le considéraient comme le président des pauvres. Les artistes de son pays lui ont rendu hommage à travers une chanson sortie hier vendredi 19 mars 2021

C’est le fruit du travail de Diamond Platnumz d’une dizaine d’artistes tanzaniens. « Lala Salama Magufuli » est le titre de ce morceau. « À 23 heures aujourd’hui (vendredi soir 20h00 GMT), nous présenterons officiellement la chanson spéciale que les artistes, ensemble, ont chantée pour le deuil et l’hommage de notre bien-aimé Dr. John Pombe Magufuli.» déclarait un peu plus tôt l’empereur de la Bongo Flava (genres musicaux RnB et hip-hop tanzanien).

Harmonize a été écarté

Au nombre des artistes ayant collaboré sur le projet, il y a Mbosso, Malkiakaren, Iamlavalava, Diamond Platnumz, Abby Chams, Khadijakopa, Cyrill Kamikaze, Eal Maarifa, Babalevo. Il n’y avait pas dans le lot, Harmonize. Le chanteur n’a visiblement pas une bonne relation avec Diamond Platnumz puisqu’il a sorti un nouveau morceau dans lequel on l’entend invectiver Wasafi Records. « Lala Salama Magufuli » a déjà enregistré plus de 310 mille vues, quelques heures seulement après son lancement sur la radio Wasafi FM.