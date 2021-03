Le président de la République Fédérale du Nigéria a profité de la cérémonie de présentation des lettres de créance de six ambassadeurs pour se prononcer sur ce que ces différents pays ont en commun avec le sien. Pour le président Muhammadu Buhari, la Gambie, la Corée du Sud, la Slovaquie, l’Australie, le Bagladesh et la Guinée Bissau ont en partage avec le Nigéria la « paix ».

“Le Nigéria a en commun avec vos pays la paix”

«En plus des relations fraternelles entre nous, la seule chose que le Nigéria a en commun avec vos pays est la paix. La paix est inestimable, souhaitable et cruciale pour le développement durable et la réalisation des objectifs fixés par les initiatives mondiales des Nations Unies. », a déclaré le chef d’Etat nigérian. Il a par ailleurs invité les différents représentants diplomatiques à œuvrer pour la consolidation de cette paix qui est selon lui indispensable.

« La réalisation de la paix mondiale est vitale pour parvenir à la sécurité alimentaire. La paix et la sécurité alimentaire doivent être poursuivies simultanément. », a notamment martelé le président de la République Fédérale du Nigéria. Notons que ce discours, Muhammadu Buhari le tientmalgré les différents problèmes liés à la sécurité que rencontre le Nigéria. Il y a entre autre, les actes terroristes perpétrés de façon permanente par le groupe Boko Haram.

La paix, malgré Boko Haram…

Le 24 mars dernier, le Bureau national du Nigéria de Amnesty International a dénoncé le traitement qui est réservé aux femmes et aux filles par les éléments de ce groupe terroriste. « Tout en continuant à commettre sans relâche des meurtres, des enlèvements et des pillages, les combattants de Boko Haram violent les femmes et les filles et leur font subir d’autres violences sexuelles lors de leurs attaques. Ces atrocités constituent des crimes de guerre », a déclaré Osai Ojigho, directrice pays du Bureau national du Nigeria à Amnesty International.