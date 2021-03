Arrêté ce mercredi pour « trouble à l’ordre public » à la suite de manifestations de soutien à travers le pays, l’opposant sénégalais Ousmane Sonko est toujours aux mains des forces de l’ordre. Depuis ce mercredi, des manifestations violentes ont eu lieu dans tout le pays pour exiger sa libération. Si d’après le gouvernement, ces manifestations non-autorisées ont conduit à « une mort d’homme », ce sont plutôt 6 décès qui ont été enregistrés selon d’autres sources. Pour empêcher que ces mouvements ne prennent de l’ampleur, l’organisation de surveillance d’internet, NetBlocks a signalé la restriction de l’accès à internet dans le pays par les autorités sénégalaises.

Selon NetBlocks, l’accès aux réseaux sociaux et applications de messagerie, dont Facebook, WhatsApp et YouTube, a été restreint tôt ce vendredi, avant la tenue d’une manifestation qui a été organisée à l’appel de représentants de la société civile et du groupe de contestation sénégalais “Y’en a marre“. Dans un message sur Twitter, Thiat de ‘’Y’en a Marre’’ a fait savoir que la marche prévue pour ce vendredi après la prière musulmane est belle et bien maintenue en dépit de ce que fait croire l’opinion. D’après lui, nul ne peut contrôler la capacité d’indignation du peuple sénégalais.

Des arrestations arbitraires

Par ailleurs dans une série de déclarations publiques, l’opposant Ousmane Sonko a nié les faits de viol qui lui sont reprochés et a soutenu que c’est un complot qui a été mis en place par le président Macky Sall. Toutefois, ce dernier a démenti toute implication dans « cette affaire privée ». Amnesty International a qualifié l’arrestation de l’opposant et celle de 17 membres de son parti la semaine dernière comme étant « arbitraire ».

Le message de Thiat de Y’en a Marre ! pic.twitter.com/jPZYZWQqJs — Makhfouss T 🇸🇳🧡 (@Makhfouss2) March 5, 2021