46.381.000 FCFA. C’est du moins le montant mobilisé par les membres du Mouvement de Défense de la démocratie (M2D) pour venir en aide aux familles des personnes décédées et des blessés enregistrés au cours des derniers évènements au Sénégal. Selon le point qui a été fait ce vendredi, les ressources mobilisées ont permis d’assister les différentes personnes par l’achat de médicaments, assistance sociale et prise en charge de divers frais d’hospitalisation.

82 blessés pris en charge

Au total, 82 blessés ont été enregistrés à travers le pays. Ceux-ci résident dans plusieurs villes du Sénégal telles que Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque, Vélingara (Diaobé), Mbour et Bignona. «Ces efforts, même importants, consentis par le M2D, ne peuvent ni compenser la perte des vies arrachées à la fleur de l’âge ni reconstruire les corps amputés. », ont déclaréles membres du Mouvement de Défense de la démocratie (M2D).

D’autres actions en perspective

« Ils expriment cependant, modestement, le profond sentiment de solidarité et la compassion que l’ensemble des membres du mouvement ont vis-à-vis des familles des martyrs et des blessés», ont-ils poursuivi. Ce fut l’occasion pour les membres du M2D de réaffirmer leur soutien aux jeunes Sénégalais qui se sont battus pour la sauvegarde de la démocratie et l’état de droit. D’autres actions seraient en perspective toujours pour venir en aide à ces blessés.