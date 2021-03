Le dimanche 07 mars dernier, le prince Harry et son épouse Meghan Markle accordaient un entretien à Oprah Winfrey sur la chaîne de télévision CBS. Comme à chacune de leurs sorties médiatiques, les propos des Sussex étaient très attendus. Ils ont sans surprise explosé les audiences (17 millions d’Américains et 11 millions de britanniques ont regardé l’entretien), surtout à cause de leurs révélations sur la famille royale. En effet, Meghan Markle a accusé l’institution de ne pas l’avoir assistée médicalement quand elle était tourmentée par des pensées suicidaires.

Elle disait avoir mené des démarches auprès de l’institution royale pour avoir de l’aide et chercher une éventuelle prise en charge médicale. Mais on lui a dit que ce n’était pas possible. « Que ce ne serait pas bon pour l’institution ». La duchesse de Sussex a aussi parlé des craintes sur la couleur de peau de leur fils Archie, au sein de la famille royale. Un membre de la Cour se serait demandé si le rejeton des Sussex n’aurait pas la peau un peu foncée vu que sa mère Meghan est une métisse. Ces révélations de l’ex actrice ont fait réagir la reine.

” Toute la famille royale est attristée d’apprendre à quel point…”

Dans un communiqué rendu public par le Palais de Buckingham, Elisabeth II fait savoir que « toute la famille royale est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan ». Elle ajoute que les Sussex et leur fils Archie, « seront toujours des membres de la famille très aimés ». La reine a par ailleurs indiqué qu’elle prenait « très au sérieux » les accusations de racisme et promet de les traiter « en privé ». Harry et Meghan habitent aujourd’hui en Californie (USA) avec leur fils de 22 mois.