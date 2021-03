La célèbre application de messagerie dédiée aux utilisateurs de jeux-vidéos, Discord, aurait trouvé un acheteur. Il se peut que ce dernier ne soit pas des moindres, puisqu’il s’agit du géant américain Microsoft. En effet, Discord a l’intention de lever de nouveaux fonds et aurait entamé les négociations avec l’entreprise cofondée par le milliardaire Bill Gates.

L’application a fait peau neuve ces derniers temps

Le média américain, Bloomberg, évoque même un montant de la transaction qui serait évalué à plus de 10 milliards de dollars. Cependant, rien n’a encore été décidé sur ce dossier. En effet, Discord mènerait des réflexions sérieuses concernant une introduction en bourse. Notons que l’application a fait peau neuve ces derniers temps, en agrandissant son champ d’action. Cela en visant l’objectif de ne plus être juste une simple plateforme de discussion sur le gaming. En effet, elle a l’intention de cibler un public plus large.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’application lève des fonds. D’après TechCrunch, Discord avait levé 20 millions de dollars, il y a cinq ans, soit une année après sa création. L’année dernière, il avait continué en effectuant deux levées de fonds de 100 millions de dollars chacune.