Matthew Paul Hockely, officier dans le Queensland, en Australie, devrait passer son prochain anniversaire prévu dans quelques jours, derrière les barreaux. En effet, ce dernier a été pris la main dans le sac en train d’envoyer des messages osés à une jeune fille de 15 ans, il a d’ailleurs été entendu dans le cadre d’une affaire de photos nues.

Au cours de son audition, le policier a récupéré le compte Snapchat de la jeune fille, qu’il a ensuite ajouté. Les deux entament alors une longue discussion. La scène, elle, remonte au mois de juillet dernier. À l’époque, les deux discutent durant trois semaines environ et échangent plus de 1.000 messages ainsi qu’une trentaine d’images.

Un policier australien, pris par la patrouille

Certains échanges ont été capturés par la jeune fille. Dans ces messages, nous pouvons voir le policier lui expliquer qu’il était en train de rentrer chez lui et qu’il songeait bel et bien à se mettre nu, avant de se relaxer même s’il aurait préféré qu’elle soit à ses côtés. Dans d’autres messages, le policier l’invite même à venir le voir le temps des vacances.

Des messages sexuels envoyés à une mineure de 15 ans

Des messages que le policier a confirmé avoir envoyés. Il a été inculpé pour ces faits et, selon le juge chargé de cette affaire, risquait jusqu’à deux ans de prison, dont huit mois ferme. Il a été mis de côté par sa hiérarchie lorsque l’enquête a débuté. Il a finalement présenté sa démission l’an dernier, alors que le soupçons étaient de plus en plus importants.