La situation sécuritaire dans le Nord du Mozambique est plutôt confuse. Selon les informations rapportées par les médias, certains groupes armés djihadistes sèment la terreur dans cette région du pays très riche en ressource minière. Plusieurs décès ont été déjà enregistrés et plusieurs milliers de personnes ont été dans l’obligation de fuir leur territoire. La ville portuaire de Palma serait déjà tombée aux mains du groupe djihadiste Ahlu Sunna Wa-Jama, surnommé al-Shabab.

Plusieurs dizaines de disparus

En plus des décès enregistrés et des personnes déplacées, plusieurs dizaines de personnes seraient portées disparues. Ce groupe armé serait en train de mener ses activités depuis plusieurs années. Les activités terroristes sont basées dans la province majoritairement musulmane du Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie. Ils auraient lancé leur attaque de façon simultanée sur plusieurs fronts.

Panique au sein de la population

Les attaques enregistrées de façon simultanée sur trois fronts ont suscité la panique pour ses 75 000 habitants. Ce groupe armé djihadiste aurait en réalité fait allégeance au groupe État islamique en 2019. Selon l’ONU, les agissements des éléments de ce groupe ont causé le déplacement de plus de 670 000 personnes. Ces groupes terroristes surfent en effet sur la misère des populations de la région et profitent de la manne des nouveaux gisements de gaz découverts en 2010 et 2013.