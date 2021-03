Une nouvelle page a récemment été écrite dans l’histoire des relations commerciales entre le Nigéria et le Maroc. En effet, une nouvelle plateforme au Nigéria a vu le jour et servira à fabriquer des produits chimiques. Selon les propos du président nigérian Muhammadu Buhari, hier jeudi 25 mars 2021, dans la capitale Abuja, la coopération entre le Maroc et le Nigéria permettra de produire notamment de l’ammoniac.

1,3 milliard de dollars pour développer l’usine

C’était au cours d’une rencontre avec l’Association des producteurs et fournisseurs d’engrais du Nigéria, que le chef de l’Etat a fait cette annonce. Il a fait comprendre que : « Le Souverain du Maroc, SM le Roi Mohammed VI, et moi-même sommes convenus de prolonger l’accord actuel d’approvisionnement en phosphates conclu entre le Royaume du Maroc et le Nigéria. Nous sommes convaincus que pour consolider et fortifier les réussites enregistrées jusqu’à présent, nous devons garantir la fourniture de matières premières à nos mélangeurs ». Notons que l’accord signé entre les deux pays pour développer la nouvelle usine est estimé à 1,3 milliard de dollars.

Cette dernière usera les réserves de gaz du Nigeria pour sortir des produits tels que les engrais au phosphate de diammonium, le phosphore et le potassium, l’acide phosphorique et l’acide sulfurique. Toujours d’après le chef de l’Etat nigérian, la plateforme est actuellement en cours de construction et sera fonctionnelle dans les futurs mois.