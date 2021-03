Plutôt inimaginable au Nigéria. En effet, la journaliste politique Adeola Eunice Oladele Fayehun a rapporté sur les réseaux sociaux un fait inhabituel. Dans une vidéo qui a été postée, on peut voir certains usagers d’une station-service se plaindre du liquide qui sort des pompes de la station. Ces derniers indiquent qu’il s’agit simplement de l’eau en lieu et place de l’essence qui devrait être servi.

Des véhicules en panne…

Ces usagers n’ont pas hésité à ouvrir les pompes laissant couler sur le sol ce liquide qui n’était pas de l’essence selon les différents commentaires. Certains conducteurs de véhicules ont également fait savoir que leurs engins sont tombés en panne après avoir recueilli dans leur réservoir ce liquide qui était censé être de l’essence. Cette situation vient s’ajouter à toutes les accusations qui sont souvent formulées contre les stations-services à travers ce grand producteur de pétrole en Afrique.

Une pareille situation dans un pays gros producteur du pétrole

Notons que cet incident intervient dans un pays qui possède 36,2 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole en 2007. Il se classe comme le plus grand producteur de pétrole en Afrique et le 11ᵉ plus important dans le monde, avec une production moyenne de 2,28 millions de barils par jour en 2006.

De l'eau à la place de l' #essence dans une station-service : polémique sur la toile https://t.co/17iccuig6g pic.twitter.com/A35McbKU2l — La Nouvelle Tribune (@LNTribune) March 15, 2021