La politique d’immigration fut l’une des grandes promesses de campagne de l’ancien président américain Donald Trump. Quand ce dernier avait pris le pouvoir en 2016, il s’était appliqué à réduire drastiquement l’entrée des migrants aux Etats-Unis. Cependant, depuis l’arrivée du nouveau président Joe Biden, la politique en matière d’immigration du pays a changé au grand dam du milliardaire républicain.

Un « tsunami en spirale à la frontière »

Dans un communiqué, l’ancien président s’était moqué de la politique migratoire de l’administration Biden, estimant que le changement des mesures qu’il avait prises a entrainé une crise au niveau des frontières. « Le tsunami en spirale à la frontière écrase les communautés locales, épuise les budgets, encombre les hôpitaux et prive des emplois aux travailleurs légaux américains » a-t-il indiqué avant d’ajouter : « Lorsque j’ai quitté mes fonctions, nous étions devenus la frontière la plus sûre de l’histoire de notre pays. Sous Biden, ce sera bientôt pire, plus dangereux et plus incontrôlable que jamais. Il a violé son serment de faire respecter notre Constitution et d’appliquer nos lois ». Suite à ces propos, l’administration Biden a réagi par la voix de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Une politique « inhumaine »

Ce vendredi 5 mars 2021, elle a défendu le programme d’immigration de l’actuelle administration. Au cours d’un point de presse, Jen Psaki a répondu à Donald Trump, en déclarant : « Nous ne suivons pas les conseils de l’ancien président Trump sur la politique d’immigration, qui était non seulement inhumaine mais inefficace au cours des quatre dernières années » a-t-elle martelé avant de laisser entendre : « Nous allons tracer notre propre voie à suivre, et cela inclut de traiter les enfants avec humanité et respect ».