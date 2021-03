Selon les conclusions de l’étude des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et chinois, portant sur l’origine du virus SARS-Cov-2, la transmission à l’homme par un animal intermédiaire est une hypothèse « probable à très probable ». De l’autre côté, les experts ont indiqué qu’un incident de laboratoire reste « extrêmement improbable ». « Compte tenu de la littérature sur le rôle des animaux d’élevage en tant qu’hôtes intermédiaires pour les maladies émergentes, il est nécessaire de réaliser d’autres enquêtes incluant une plus grande étendue géographique » en Chine et ailleurs, ont suggéré les experts dans leur rapport.

Revenant sur le rapport ce mardi, le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a dénoncé le manque de collaboration de la Chine qui n’a pas permis aux chercheurs d’accéder à des données brutes. Le patron de l’institution a ainsi réclamé une nouvelle enquête avec des experts spécialisés revenant sur l’hypothèse d’une fuite du virus depuis un laboratoire de Wuhan. « Cela demande d’enquêter plus, probablement avec de nouvelles missions avec des experts spécialisés que je suis prêt à déployer », a-t-il assuré à l’occasion du briefing qu’il a fait aux pays membre sur le rapport.

Un début très important

Il rejoint ainsi Donald Trump qui avait accusé l’Institut de virologie de Wuhan d’avoir laissé s’échapper le coronavirus, volontairement ou non, se basant sur les informations des services américains de renseignement. Une possibilité que Pékin a toujours niée. Le directeur de l’OMS a souligné par ailleurs que les experts internationaux qui s’étaient rendus en Chine en janvier 2021, « avaient fait part de leurs difficultés à accéder aux données brutes » au cours de leur séjour. « Ce rapport est un début très important, mais ce n’est pas le mot de la fin », a indiqué Tedros Adhanom Ghebreyesus.