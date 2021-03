Il y a exactement un an (31 mars 2020), que l’ancien président de l’OM, Mababa Diouf, connu sous le nom de Pape Diouf mourrait à Dakar au Sénégal à l’âge de 68 ans des suites du coronavirus alors qu’on préparait son évacuation vers la France. Puisqu’il demeure toujours dans leurs cœurs, les parents et amis de l’ancien journaliste sportif se sont réunis en ce jour anniversaire de son rappel à Dieu pour lui rendre une fois encore des hommages et prier pour que son âme trouve le repos éternel.

Un an après ce décès tragique, l’épouse de Pape Diouf se souvient encore des derniers mots de son bien aimé à son endroit. « Il m’a dit ceci : ‘’Bébé, ne t’inquiète pas. Les choses vont rentrer dans l’ordre. Je t’aime’’ », a-t-elle témoigné auprès de La Provence. Cette dernière se rappelle aussi toujours du grand amour que l’agent de joueur portait pour le club dont il a été le président de 2005 à 2009.

Fondation Pape Diouf

« En toute humilité, je ne pense pas être à la hauteur pour restituer avec les mots exacts l’amour qu’il avait pour Marseille et pour l’OM. Il le vivait et le respirait, et nous avec. (…) Marseille était son monde et l’OM sa maison. Il continuera de porter haut le drapeau de l’OM là où il est, en bon ambassadeur qu’il est » a raconté la veuve.

Dans la droite ligne des hommages et pour achever ce que son époux avait commencé, Oumy Diouf a lancé ce mercredi une fondation au nom de son mari. C’est un projet que l’ancien dirigeant mûrissait avec son ancienne directrice de communication Nathalie Paoli. « Il m’était important de faire vivre son projet pour lui rendre hommage, car la création d’une fondation dédiée à la citoyenneté lui tenait à cœur », a poursuit Mme Diouf dans La Provence.