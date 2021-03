Au cours du numéro de la semaine dernière de The Million Dollaz Worth of Game show, un podcast hebdomadaire avec son partenaire Wallo, le rappeur Gillie Da King a fait quelques révélations sur une situation qui l’avait opposé il y a 20 ans à Jay-Z. Lors des échanges, au cours de ce podcast qui selon le public apaise la soif de contenu original et authentique, Gillie a abordé le sujet de la façon dont on lui avait proposé de rejoindre le label Roc- A-Fella de Jay-Z.

D’après lui, sa façon de décliner l’offre avait fini par mettre Jay-Z en colère contre lui. « Jay voulait le groupe, il y a sept personnes dans ce groupe. Nous avons obtenu 12 points, il faudrait vendre un billion de disques pour gagner de l’argent. J’ai donc refusé l’offre », a expliqué Gillie sans donner plus de détails.

“Je vais vous compliquer la vie”

Poussé par son partenaire, Gillie n’avait pas voulu donner la réaction de Jay-Z au refus et c’est à Wallo lui-même de donner l’information. « Hov (Jay-Z ndlr) lui a dit que je vais vous compliquer la vie » aurait menacé Jay-Z. Selon Gillie, il était jeune au moment où cette interaction avec Jay-Z s’était produite, et il n’avait aucune idée que 20 ans plus tard, Jay-Z sera l’un des plus grands rappeurs.