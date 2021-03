Entre la Chine et l’Europe, ce n’est toujours pas le parfait amour. Après les dernières décisions qui ont été prises contre certains officiels chinois, la porte-parole de la diplomatie chinoise a profité d’une série de publication sur le réseau social de l’oiseau bleu pour tirer à boulets rouges sur l’Europe. Elle dénonçait notamment « l’arrogance » et « l’ignorance » des Européens.

Des antécédents entre la Chine et l’Europe

Elle a également profité de ce canal pour indiquer que l’Europe serait peut-être en train d’exagérer. Pour elle, le continent Européen qui abrite 11% de la population mondiale ne peut prétendre représenter la communauté internationale. Rappelons qu’il y a plusieurs antécédents entre la Chine et l’Europe sur des sujets tels que le traitement réservé à la minorité des ouighours. Ce mardi la tension est remontée alors que l’ambassadeur de la Chine avait boycotté une convocation du ministère français des affaires étrangères. La représentation diplomatique chinoise avait évoqué comme motif pour cette absence, un problème « d’agenda ».

Une guerre diplomatique?

« Le problème d’agenda, je n’y crois pas trop et ça ne marche pas dans ce sens-là…Ni la France ni l’Europe ne sont des paillassons. Quand on est ambassadeur, on se rend à une convocation au ministère des affaires étrangères », avait réagi pour sa part le secrétaire d’Etat français aux affaires européennes Clément Beaune, lors d’une sortie médiatique effectuée sur France Info. Notons que toujours dans le cadre de cette tension diplomatique, l’ambassadeur de l’Union Européenne à Pékin a également été sommé de se rendre au ministère chinois des Affaires étrangères.