Le président russe Vladimir Poutine a abordé la question des côtés positifs s’agissant des sanctions appliquées par les pays occidentaux contre la Russie. Il a fait cette déclaration à l’occasion d’une réunion dédiée à l’investissement, ce jeudi 11 mars 2021. Il donc indiqué que les mesures restrictives internationales prises à l’encontre de son pays ont amené le gouvernement russe à prendre des décisions qui ont entrainé de bons résultats.

Le plus important est la création de multiples conditions

« Les événements récents ou ceux de ces dernières années associés à certaines restrictions politiquement motivées de l’activité économique sur les marchés mondiaux et par rapport à notre pays nous encouragent à agir dans une direction qui conduit à des résultats positifs, comme par exemple la substitution des importations » a-t-il déclaré. Pour le chef de l’Etat russe, le plus important est la création de multiples conditions compétitives qui permettront de favoriser les affaires dans le pays et d’attirer beaucoup d’investisseurs.

Rappelons qu’au début de ce mois de mars, l’Union européenne et les Etats-Unis ont imposé plusieurs sanctions à des entités et responsables russes. D’après eux, ces derniers seraient impliqués dans l’affaire de l’empoisonnement de l’opposant russe Alexeï Navalny. Ces sanctions avaient été très mal vues par le porte-parole du Kremlin, qui avait dénoncé une « ingérence dans les affaires intérieures de la Russie ».