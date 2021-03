Lundi, le président russe Vladimir Poutine avait promis se faire vacciner ce mardi. L’annonce était très attendue après avoir fait vacciner ses filles et qu’il avait lui-même fait la promesse en ce sens en décembre dernier. D’après le Kremlin, il s’est fait vacciner ce mardi soir loin des caméras. « Poutine s’est fait vacciner contre le coronavirus. Il se sent bien. Il aura demain une journée de travail complète », a déclaré le porte-parole du président, Dmitri Peskov, cité par l’agence de presse Ria-Novosti.

Parmi les trois vaccins développés par la Russie, Dmitri Peskov n’a pas précisé lequel Poutine s’est fait inoculer. Plus tôt dans la journée, bien avant que Poutine ne se fasse vacciner, son porte-parole avait indiqué que l’opération se ferait en privée et qu’on aura qu’à les croire sur parole. « Nous ne montrerons pas, il faudra nous croire sur parole, » avait-il déclaré en précisant que le président de la République fédérale n’aimait pas se faire vacciner « sous l’œil des caméras ».

Les Russes se méfient du vaccin

Contrairement à Poutine, de nombreux dirigeants dans le monde se sont fait vacciner devant les caméras afin de motiver les populations à aller faire de même. Bien que le vaccin Spoutnik V, soit annoncé efficace à plus 91% et autorisé dans plus dans 56 pays, en Russie, beaucoup de personnes se méfient du vaccin, et les populations peinent à sortir pour aller se faire vacciner. Pour le moment se sont seulement 4% de la population russe qui sont sorties pour aller se faire vacciner, soit 4 millions qui ont reçu les deux doses et 2 autres millions la première dose.