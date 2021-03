Les Béninois vont aux urnes le dimanche 11 avril 2021 dans le cadre de la présidentielle. Et à la suite des procureurs des tribunaux de certains département, le procureur de première instance de première classe de Cotonou, Jules Ahoga a publié un communiqué pour rappeler aux populations de la ville la nécessité de s’abstenir de causer des troubles en cette période électorale. Il rappelle les dispositions qui sanctionnent les comportements déviants et attentatoires à la bonne tenue des opérations électorales.

Dans son communiqué, Jules Ahoga rappelle donc, que la loi no2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin et la loi no2018-16 du 28 novembre 2018 portant code pénal en République du Bénin «incriminent et sanctionnent tous les comportements déviants et attentatoires à la bonne tenue des opérations électorales ». Il prévient que ces comportements peuvent tomber sous le coup de la loi portant code du numérique et celle portant code de l’information et de la communication.

Il relève que les manquements au bon déroulement des activités électorales exposent leurs auteurs à des peines judiciaires et les rendent passibles de peines d’emprisonnement allant de 6 à 10 ans. Alors, le Procureur de la République, Jules Ahoga invite les populations sous sa juridiction à faire preuve de discipline et de civisme afin de ne pas tomber sous le coup de la loi.