Bien que le nom des candidats en lice reste secret pendant des décennies, on sait désormais beaucoup sur les candidats pour le Nobel de la paix 2021. Parmi les parrains (parlementaires, ministres, anciens lauréats, certains professeurs d’université) qui peuvent proposer des candidats, il y en a qui dévoilent publiquement l’identité de leur poulain. Pour cette année 2021, ce sont au total 329 candidatures, dont 234 personnalités et 95 organisations qui sont proposées à l’Institut Nobel qui ne refuse aucune candidature pourvu qu’elle soit transmise dans le délai et par les ayants droits.

Dans cette multitude de candidatures, figure le nom de l’ancien président américain Donald Trump. Bien que le bilan mitigé de ses quatre ans à la Maison-Blanche soit aggravé dans ses derniers jours par l’incident malheureux du Capitol le 6 janvier, le magnat de l’immobilier a été proposé pour être le prix Nobel de la paix. On pourrait se demander si c’est sur la gestion controversée de la pandémie du coronavirus que les parrains se sont basés pour proposer le 45e président américain. Ce n’est que le 8 octobre prochain, le jour ou le nom du lauréat sera dévoilé, que nous saurons si les parrains ont raison ou pas.

Alexï Navalny également en lice

Dans la foulée l’opposant russe Alexeï Navalny, incarcéré dans son pays après son retour à Moscou, est également en lice pour le prix. Parmi les candidatures figurent également, le mouvement antiraciste Black Lives Matter, l’agence onusienne pour les réfugiés (HCR), Julian Assange et le site WikiLeaks qu’il a fondé, la Suédoise Greta Thunberg qui défend la cause du climat ou encore le gendre de Trump, Jared Kushner.