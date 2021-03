La mise en œuvre du projet de construction du Pipeline d’Exportation Niger – Bénin (PENB) en voie de concrétisation. Une main d’œuvre énorme sera recrutée pour la réalisation du projet. Le ministre de l’eau et des mines Samou Adambi va procéder ce lundi 15 mars 2021 au lancement de la plateforme web dédiée à ce recrutement.

Il s’agit selon le gouvernement d’un recrutement de plus de 2000 personnes avec notamment au-delà de 50 profils recherchés dans le cadre de la réalisation du projet Pipeline d’Exportation Niger – Bénin (PENB). Selon les détails publiés par les services du gouvernement, l’enrôlement des profils recherchés se fera en ligne.

En effet, long de 1980 km dont 675 km traversant le Bénin, le projet de Pipeline Export Niger-Bénin (PENB) devra parcourir les départements de l’Alibori, du Borgou, des Collines, du Plateau et de l’Ouémé pour 17 communes et 152 quartiers de ville où de villages. Ce projet vise la construction d’un système de transport par canalisation pour évacuer le pétrole brut produit au Niger vers le marché international via le Bénin.

Le coût de la réalisation du projet est de 600 milliards de francs Cfa et est entièrement financé par une entreprise chinoise. La finalité est d’avoir deux (02) stations de pompage, à Gogounou et à Tchatchou dans la commune de Tchaourou et vingt-quatre (24) vannes ainsi qu’une station terminale et d’exportation à Sèmè dans la commune de Sèmè-Kpodji.