Dimanche, le prince Harry et Meghan donnaient leur première interview depuis leur renonciation au statut de membre de la famille royale britannique en Mars 2020. Une interview d’envergure, accordée à la très iconique Oprah Winfrey, depuis leur résidence de Californie. Une entrevue où le couple, sans façons, s’était ouvert et avait révélé des facettes inconnues de leur vie au palais des Windsor. Ce lundi, le président américain par la voie de l’attaché de presse de la Maison-Blanche, avait tenu à dire tout le bien qu’il pensait du couple britannique.

Biden loue le courage d’Harry et de Meghan

Ce lundi, le président Biden selon Jen Psaki, avait trouvé qu’il avait fallu du « courage » au prince Harry et à Meghan, pour parler de leurs expériences en tant que membres de la famille royale britannique et de leur décision de démissionner de leurs fonctions royales. Jen Psaki avait rapporté que les Biden avaient trouvé que « pour quiconque, se présenter et parler » face public, « de ses problèmes intimes et raconter son histoire », demandait une bonne dose de courage ; et visiblement le jeune couple semblait ne pas en manquer.

Au cours de leur entrevue, Harry et Meghan avaient en effet fait une série de révélations, qui avaient bouleversé le monde et très certainement l’establishment britannique. En partant des aveux de tentatives de suicide de la duchesse, à leur mariage secret des jours avant la cérémonie officielle, en passant par les allusions de la famille royale sur la couleur de peur d’Archie, leur premier né ; tout avait été dit au cours de la conversation avec Oprah. Tout et bien plus, puisque le prince Harry lui si réservé, s’était ouvert sur sa peine de voir le prince Charles, son père ne plus répondre à ses appels téléphoniques.

Le couple britannique et les Biden, notamment la première Dame américaine, Jill Biden et le Prince Harry partagent une amitié de longue date. Les deux personnalités, selon la presse américaine, avaient fait connaissance, alors qu’ils étaient tous les deux les invités d’une réception pour vétérans américains et britanniques à la résidence de l’ambassadeur britannique à Washington en 2012.