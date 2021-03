Du nouveau dans l’affaire du meurtre de Sarah Everard, une jeune femme disparue depuis le 03 mars dernier au Royaume-Uni. En effet, le vendredi 12 mars dernier, un agent de la police métropolitaine de Londres a été inculpé d’enlèvement et de meurtre suite à l’identification de la dépouille de la victime. Il s’agit en effet de Wayne Couzens un policier de l’unité de protection des représentations diplomatiques, âgé de 48 ans.

Elle rentrait chez elle à pied, à Brixton

L’information a été confirmée par le parquet dans un communiqué. L’agent de police mis en cause, a été présenté à un juge hier samedi 13 mars 2021, après avoir été arrêté dans la soirée du mardi 09 mars dernier dans le Kent, au sud-est de l’Angleterre. C’est dans cette localité qu’il réside et également où la dépouille de Sarah Everard a été découverte par les forces de l’ordre. Notons que cette dernière avait disparu dans la soirée du 03 mars 2021, alors qu’elle retournait chez elle à pied, à Brixton, au sud de Londres. D’après un communiqué de la police, sa famille la présente comme une jeune femme « forte », « enjouée et belle », « gentille et attentionnée ».

Cette affaire de meurtre a par ailleurs suscité une grande émotion au Royaume-Uni. Plusieurs femmes ont fait part sur les réseaux sociaux des violences à caractère sexistes dont elles sont parfois victimes tous les jours. La parlementaire Jess Phillips a lu devant la Chambre des communes les noms de 118 femmes victimes, en 2020, de féminicide.