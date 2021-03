L’arrestation du président des Patriotes a provoqué des manifestations parfois violentes dans plusieurs villes du Sénégal. Le gouvernement sénégalais a décidé de répondre à ces agissements par la fermeté. Le ministre de l’intérieur Antoine Diome promet de rechercher, d’arrêter, de poursuivre et de traduire en justice « toutes les personnes auteures d’actes criminels » au nom de l’attachement du gouvernement au respect strict des principes de l’état de droit, de l’intégrité physique des personnes et de la protection de leurs biens.

Il est persuadé que ces manifestations violentes sont « des actes de provocation sans précédent, sans commune mesure, provoqués avec le soutien de forces occultes identifiées ». Il convient donc de « condamner fermement (ces) actes de nature terroriste. Les voies de fait, les saccages, les pillages et dégradations de bâtiments publics et de biens privés, mais aussi des commerces appartenant à des personnes physiques et morales » a affirmé le ministre de l’intérieur.

Discours “ irrespectueux”

Le moins qu’on puisse dire c’est que le Pastef n’a du tout apprécié l’intervention du ministre. Il appelle à sa démission. Pour le parti d’Ousmane Sonko qui s’exprimait via Abdoulaye Tall, ce n’est pas ce genre de discours ” irrespectueux” que les sénégalais attendent d’un ministre dans une situation pareille. Ses compatriotes voulaient de lui, des “messages forts” selon l’avocat. La sortie d’Antoine Diome sur la situation a été « désastreuse » juge par ailleurs la robe noire, membre du Parti Les Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).