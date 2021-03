C’est Fin janvier, que les autorités sénégalaises ont annoncé la présence sur le territoire du variant B.1.1.7 de la Covid-19 détectée au Royaume Uni. Mais alors que les autorités sénégalaises mettaient les bouchées doubles pour à la fois contrer une recrudescence des cas de contamination et circonscrire la propagation de ce variant, un second variant faisait son apparition. Ce second variant britannique réputé plus contagieux et plus virulent que le premier vient de faire sa première victime à Mbour une ville dans l’ouest du Sénégal.

L’Irssef du Pr Mboup au front

L’Irssef est l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, fondé et dirigé par le Pr Souleymane Mboup. Sa mission servir de centre de recherches et d’appui aux politiques de santé publiques sénégalaises et sous-régionale. C‘est un chercheur du centre qui a fait es confidences à la presse locale. La personne décédée à Mbour du covid-19, était une personne âgée et avait été contaminée par le second variant britannique.

Une conclusion à laquelle étaient arrivés les chercheurs après des travaux de séquençages, l’Irssef étant un des rares centres au Sénégal à disposer du plateau technique suffisant pour ce type de travaux. Une équipe de chercheurs de l’institut a été déplacée, rapporte la presse locale, sur les lieux pour de plus amples informations. Un fait inquiétant que la découverte de cette mutation nouvelle, selon le Dr Papa Alassane Diaw, Directeur Technique à l’institut.

Car selon le chercheur, et à cause de la virulence de ce nouveau variant britannique, il fallait incessamment prendre des mesures pour éviter une trop grande propagation, de peur de rapidement se retrouver avec « un nombre élevé de cas graves » et de « décès ». L’Irssef travaille en étroite collaboration avec le ministère Sénégalais de la Santé, pour le suivi-évaluation des politiques gouvernementales de gestion de crise. Une collaboration judicieuse alors même que les autorités gouvernementales avaient entamé il y a peu, une vaste campagne de vaccination.