Plusieurs mois après avoir mis en branle toute la presse sénégalaise, la meilleure élève du pays, Diary Sow, a récemment fait une apparition publique. Selon RFI, à l’occasion de la conférence virtuelle Forum Exclusivement Féminin, organisée hier jeudi 25 mars 2021 par l’institut français, la jeune femme s’est exprimée sur un ton féministe.

« Je n’étais pas vraiment certaine de vouloir m’y conformer » »

Même si elle n’a pas directement patlé de la question de sa disparition qui a secoué le Sénégal et la diaspora vivant notamment en France, Diary Sow a préféré parler de son éducation en tant que femme. Elle a donc clairement indiqué avoir un problème avec la façon dont les choses se faisaient autour d’elle. « En grandissant, j’ai observé les femmes dans mon entourage avec le poids du silence, le stoïcisme, l’acceptation passive des choses… Je me suis rendu compte que ce modèle imposé à toutes les filles de mon pays n’était pas sans failles. Et que je n’étais pas vraiment certaine de vouloir m’y conformer » a-t-elle déclaré. Cependant, à en croire Diary Sow, c’est en lisant des livres sur diverses questions comme la polygamie, qu’elle a réellement pris conscience du problème.

Elle a raconté les multiples péripéties de sa vie

C’est ainsi qu’elle a fait savoir que ce sont ces ouvrages qui soulevaient ce genre de problème, qui lui ont insufflé le gout de l’écriture. Parmi les sujets traités par ces livres, Diary Sow a également évoqué le mariage précoce ou encore la misogynie au Sénégal. Notons que la jeune femme est auteure d’un ouvrage intitulé Sous le visage d’un ange. Dans cet ouvrage, elle a raconté les multiples péripéties par lesquelles elle est passée dans sa vie. Pour rappel, Diary Sow, s’est fait connaître depuis qu’elle est partie de son logement d’étudiante en France. Toute la diaspora sénégalaise en France s’était mobilisée pour la rechercher.