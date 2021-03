Khalifa Sall, l’ancien maire de Dakar sorti de prison après avoir bénéficié d’une grâce présidentielle en 2019, met en garde contre un éboulement de la République Sénégalaise dont les bases sont déjà fragilisées. A l’en croire, les dérives verbales et les propos ethnicistes pourraient conduire à cette fatalité. La nation est en péril à cause de ces contre-valeurs. Il parlera aussi de la justice qui selon ses dires, n’est pas au mieux de sa forme, alors qu’elle doit être le pilier essentiel de la société.

Des nominations en déphasage avec les critères de compétence

La sortie de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) atteste que la justice est dans une crise profonde” justifie-t-il, abordant pour finir “la politisation des institutions” de la République. Ce qui s’observe par des nominations en déphasage avec les critères de compétence mais qui obéissent plutôt à l’appartenance à des partis politiques. Tout ceci rend “vulnérable” l’Etat puisque les personnes ainsi nommées n’ont pas la “culture de l’Etat” explique l’ancien maire de Dakar.

Gracier par le président Macky Sall

Rappelons que Khalifa Sall avait été condamné à 2018 à cinq ans de prison et à 5 millions d’amende pour “faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics”. Le président Macky Sall va finalement le gracier en 2019. Mbaye Touré et Yaya Bodian, de ses collaborateurs ont également bénéficié de la clémence présidentielle. Khalifa Sall, ex membre du parti socialiste, avait été élu maire de Dakar en 2009. Il rempilera en 2014 avant de connaître la prison quelques années plus tard.