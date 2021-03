Ousmane Sonko a changé de stratégie face à Adji Sarr, la jeune masseuse de 21 ans qui l’accuse de viol. Désormais le leader des Patriotes ne va plus répondre dans les médias à son accusatrice. On ne l’entendra qu’au tribunal lors du procès. La même ligne de conduite sera suivie par les responsables du Pastef a déclaré El Malick Ndiaye, chargé de communication du parti.

Pour lui, il revient désormais à la justice sénégalaise de régler ce différend judiciaire. L’avocat d’Ousmane Sonko, Me Khoureychi Ba qui s’est fait remarquer par son activité sur les réseaux sociaux concernant cette affaire a aussi décidé de ne plus opiner sur les déclarations de Mlle Adji Sarr. Il n’est donc plus question de répondre à la masseuse de 21 ans dans les médias. C’est la consigne qui a été donnée affirme la robe noire, selon RFM. Des propos qui interviennent après l’interview accordée par la présumée victime de viol, à une partie de presse.

Au cours de l’entretien, elle s’est directement adressée à Ousmane Sonko, lui demandant de jurer sur le saint coran qu’il n’a jamais eu de relations intimes avec elle.« Si Sonko jure sur le saint Coran qu’il n’y a jamais eu rien entre lui et moi, je retire ma plainte et j’assume les conséquences » a t-elle déclaré avant d’ajouter qu’il n’y avait à voir dans ses accusations aucune machination politique, juste le besoin de dénoncer le désir malsain d’un homme imbu de pouvoir. Il est donc clair que Adji Sarr maintient toujours ses accusations contre le leader du Pastef.