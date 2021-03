Plus de peur que de mal. Alors que l’équipe nationale du Bénin devait croiser les crampons avec la sélection Sierra-Léonaise, les autorités de ce pays ont déclaré cinq cadres béninois positifs à la Covid-19. Une situation contestée par les joueurs et les responsables de la fédération béninoise de football avec pour conséquence le report de la rencontre entrant dans le cadre des dernières journées des éliminatoires de la Can Cameroun 2022.

A l’issue des concertations entre la confédération africaine de football, la fédération internationale de football association et les responsables de la fédération béninoise de football, la rencontre entre le Bénin et la Sierra-Léone a été renvoyée en juin 2021. Les réseaux sociaux et toute la planète foot ont condamné le comportement des dirigeants Sierra-Léonais et avaient même appelé la Caf à prendre ses responsabilités.

Au lendemain de l’incident, les joueurs béninois ont replié et ont pris les dispositions pour rentrer au bercail avec l’ensemble des membres de la délégation conduite par le ministre des sports Oswald Homéky. Sur la page Facebook, la “star de la photographie sur le continent” « Boss’Art » a indiqué que les ambassadeurs béninois notamment les cinq épinglés sont à destination de Cotonou. « Nos 5 joueurs testés positifs ont embarqués. Merci au leadership du ministre des sports Oswald Homeky », a-t-il écrit.