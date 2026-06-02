Mondial 2026 : le défi de Cristiano Ronaldo qui n'a jamais marqué après les poules

La sélection nationale du Portugal entame cette semaine sa préparation finale aux États-Unis pour le Mondial 2026, prévu du 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord. Le sélectionneur Roberto Martínez s’appuie sur un groupe de 27 joueurs, dont l’attaquant et capitaine Cristiano Ronaldo, désormais âgé de 41 ans. Le joueur d’Al-Nassr s’apprête à disputer sa sixième phase finale de Coupe du monde, un record absolu qu’il partage avec l’Argentin Lionel Messi. Au-delà de l’enjeu collectif, le quintuple Ballon d’Or fait face à un plafond de verre statistique : il n’a encore jamais inscrit le moindre but lors des matchs à élimination directe en cinq participations.

Deux décennies de mutisme dans les matchs couperets

Cette anomalie dans la carrière internationale de Cristiano Ronaldo dure depuis vingt ans. En 2006, pour sa première participation en Allemagne, le joueur de 21 ans ouvre son compteur sur pénalty face à l’Iran lors du premier tour. La Seleção atteint les demi-finales, mais son jeune ailier ne marque plus. Quatre ans plus tard, en Afrique du Sud, l’histoire se répète : il n’inscrit qu’un but anecdotique face à la Corée du Nord lors du premier tour, avant de rester muet lors du huitième de finale perdu contre l’Espagne.

Le Mondial 2014 au Brésil tourne au fiasco collectif avec une élimination dès la phase de groupes, malgré un but tardif de l’attaquant face au Ghana. En 2018, en Russie, le capitaine portugais commence fort avec un triplé historique contre l’Espagne et une réalisation face au Maroc, mais l’aventure s’arrête net en huitièmes de finale face à l’Uruguay sans qu’il ne trouve la faille. Enfin, au Qatar en 2022, dans un climat lourd marqué par sa rupture de contrat avec Manchester United, son unique but survient de nouveau sur pénalty contre le Ghana au premier tour, avant qu’il ne soit relégué sur le banc des remplaçants pour les matchs à élimination directe.

Trois étapes dans le Sud des États-Unis pour lancer la phase finale

Pour tenter de briser cette série noire, le Portugal devra d’abord s’extraire du groupe K de la compétition. Le calendrier officiel établi par la FIFA prévoit une entrée en lice des Portugais le 17 juin à Houston face à la République démocratique du Congo. Les joueurs de Roberto Martínez enchaîneront le 23 juin contre l’Ouzbékistan, une nouvelle fois dans le Texas, avant de disputer un premier choc face à la Colombie le 27 juin à Miami.

Avec le passage du tournoi à 48 équipes, le Portugal devra terminer parmi les deux premiers de sa poule ou espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes pour atteindre les seizièmes de finale, l’échéance où Cristiano Ronaldo tentera d’ouvrir enfin son compteur dans un match éliminatoire.