Mbappé mal utilisé au PSG : Florentino Pérez prend la défense de sa star

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a pris la parole ce lundi 1er juin dans un entretien accordé à la presse espagnole pour défendre Kylian Mbappé après une saison décevante du club madrilène, terminée sans titre majeur.

Interrogé sur les critiques adressées à l’attaquant français depuis son arrivée à Madrid à l’été 2024, Pérez a pointé la responsabilité du Paris Saint-Germain dans les difficultés actuelles du joueur. « Mbappé a joué à une position qui n’était pas la sienne au PSG, et ça l’a aussi déboussolé un peu », a-t-il déclaré, ajoutant que le club entendait corriger les choses mal faites lors de la prochaine saison.

Une saison blanche, des critiques internes

Le Real Madrid n’a remporté aucun trophée cette saison, une première depuis plusieurs années pour le club. Mbappé, recruté libre en provenance du PSG après sept ans dans la capitale française, a été régulièrement mis en cause pour son manque d’efficacité et ses difficultés à s’intégrer dans le système tactique madrilène. Des tensions avec d’autres cadres du vestiaire ont également été rapportées par plusieurs médias espagnols.

Florentino Pérez a refusé de désigner des responsables individuels, affirmant qu’il ne fallait pas jeter la faute de la mauvaise saison sur les entraîneurs ou les joueurs. Il a par ailleurs exprimé sa conviction que Mbappé et Vinicius Jr, dont la cohabitation sur le terrain a cristallisé les débats, peuvent trouver un équilibre.

Élection présidentielle en toile de fond

Cette prise de parole intervient à quelques jours du vote des socios du Real Madrid, prévu dimanche 7 juin, pour l’élection du président du club. Florentino Pérez, au pouvoir depuis 2000 avec une interruption entre 2006 et 2009, est candidat à sa réélection face à Enrique Riquelme. Le dossier Mbappé figure parmi les sujets de friction dans cette campagne, une partie des supporters madrilènes estimant que le recrutement du Français a déstabilisé l’équipe.

Le futur entraîneur du club, José Mourinho, dont l’arrivée a été confirmée selon Footmercato, devrait jouer un rôle déterminant dans la gestion de ce dossier dès la reprise de la préparation estivale.