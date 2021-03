La vice-présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a officiellement été investie ce vendredi 19 mars dans les fonctions de la première autorité du pays après le décès du président John Magufuli. La sexagénaire poursuivra ainsi jusqu’en 2025 le mandat qu’avait entamé le président défunt. Elle devient par la même occasion la seule femme à occuper une telle fonction sur le continent africain.

Le moment d’enterrer les différences selon la nouvelle présidente

A la faveur d’une cérémonie plutôt fort simple dans la capitale économique Dar es Salaam, la nouvelle présidente tanzanienne a promis « d’être honnête, d’obéir et de protéger la constitution tanzanienne ». Ses premiers mots en tant que première autorité de la Tanzanie ont été un appel à l’unité pour le développement du pays. «C’est le moment d’enterrer nos différences et de ne faire qu’un en tant que nation», a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas le moment de pointer du doigt, mais c’est le moment de se tenir la main et d’avancer ensemble. », a-t-elle poursuivi. La femme politique tanzanienne plutôt respectée est mère de quatre enfants. Elle avait déjà été la première femme de l’histoire de la Tanzanie à occuper le poste de la vice-présidence du pays. Elle est connue pour son caractère décontractée de parler.

Différente de Magufuli?

Contrairement à son prédécesseur très impulsif, elle est également connue pour sa manière très réfléchie d’intervenir dans les débats politiques. « J’ai peut-être l’air polie et je ne crie pas quand je parle, mais la chose la plus importante c’est que tout le monde comprenne ce que je dis et que les choses soient faites comme je le dis », avait-elle déclaré l’année dernière.