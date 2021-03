Ce mercredi, Elon Musk patron de Tesla et de Space X, faisait une annonce sensationnelle sur Twitter, une autre ! Le milliardaire était coutumier de publications à connotations financières commerciales et économiques. Seulement les annonces de Musk eut égard à sa position avaient tendance à perturber les marchés financiers, une chose que la SEC, l’autorité américaine de contrôle des Marché Boursiers s’était fait forte de reprocher au milliardaire.

Mais ce Mercredi, Elon Musk incorrigible, n’avait pu s’empêcher d’annoncer à tous « les fans » des voitures de la marque Tesla, que désormais il était possible d’acquérir un véhicule, avec autre chose que de la monnaie fiduciaire.

Des voitures par cryptomonnaie

Le propre avec les cryptomonnaies est que ces monnaies sont d’abord virtuelles. Autrement dit, l’on avait beau mener des transactions avec l’une de ces nombreuses monnaies qui ont actuellement cours, il fallait pour finaliser les transactions, les convertir en monnaies usuelles. La nouveauté avec Tesla est qu’il était possible désormais d’acheter sa voiture sans avoir besoin de passer par une quelconque conversion. Et c’était cette révolution qu’Elon Musk avait annoncé ce mercredi via Twitter.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Cette possibilité cependant n’était pour le moment offert qu’aux clients résidant aux USA, pour les autres pays, l’option ne serait disponible selon le milliardaire que « plus tard cette année ». Dans la pratique, les personnes désireuses d’acquérir un des véhicules électriques de la marque et qui possédaient un portefeuille Bitcoin, pouvaient directement procéder à leurs achats via une option de paiement sur le site web ‘’américain’’ de la société.

Sur le site apparaissait désormais une icône de paiement bitcoin qui dirigeait vers un VPN sécurisé, et permettait de faire en toute quiétude son acquisition. Sur le VPN, les utilisateurs avaient la possibilité de scanner un code QR ou de copier et coller l’adresse de leurs portefeuilles Bitcoin pour lancer le paiement. Seulement, a tenu à avertir Tesla dans une police en ligne de paiement, seul le Bitcoin était accepté ; et tout envoi d’une autre cryptomonnaie à son portefeuille ne pouvait finaliser la transaction.