Bill Gates et Jeff Bezos s’allient contre Elon Musk dans ce domaine

Avec Neuralink, Elon Musk souhaite changer la façon dont certaines pathologies peuvent être prises en charge et soignées. À terme, Neuralink vise à chambouler la façon dont l’Homme pense et surtout, à optimiser son QI (coefficient intellectuel). Les premiers tests sont plus que rassurants.

En guise de réponse, Bill Gates (co-fondateur de Microsoft) et Jeff Bezos (fondateur d’Amazon) ont décidé d’investir dans une entreprise qui se présente comme l’un des futurs grands concurrents de Neuralink. Alors que l’ère de l’interface cerveau-ordinateur est en pleine émergence, il n’y a rien de surprenant à voir de plus en plus de sociétés se tourner vers ce type de travaux.

Synchron, concurrent à Neuralink

Synchron, comme Neuralink, est une entreprise qui souhaite transplanter, dans le cerveau humain, un implant qui permettra de connecter le cerveau à un ordinateur. Le procédé se voudra toutefois moins intrusif que ce que propose Neuralink. Fondée en 2016, l’entreprise lancée par Tom Oxley (docteur en psychologie et en neurosciences) a d’ores et déjà levé 140 millions de dollars.

Et contrairement à Neuralink, l’entreprise est financée par la DARPA, une agence fédérale américaine, qui est notamment spécialisée dans la recherche militaire. La raison ? Enfin, Synchron ne proposera pas d’intervention chirurgicale aux patients souhaitant se faire implanter une puce. La start-up utilisera des stents (technique utilisée en cardiologie), qui prennent la forme de ressort métallique de quelques millimètres seulement.

Gates et Bezos, intéressés par l’entreprise et sa technologie

Une technologie simple, connue et maîtrisée, qui semble séduire bon nombre d’investisseurs, dont Bill Gates et Jeff Bezos. Pour autant, tout n’est pas encore garanti. En effet, cette technologie signée Synchron peut entraîner ce qu’on appelle des interférences, qui brouilleraient alors le signal envoyé, ce que ne rencontre pas Neuralink. En bref, chaque groupe fait parler ses avantages, pour attirer les investisseurs et surtout, les futurs patients qui se feront prendre en charge.