La U.S. Securities and Exchange Commission ou ‘’ SEC’’ est un organisme fédéral américain de contrôle des marchés financiers. L’organisme protège les investisseurs, promeut l’équité sur les marchés des valeurs mobilières et partage des informations sur les entreprises et les professionnels de l’investissement dans l’optique de permettre aux investisseurs potentiels de « prendre des décisions éclairées et d’investir en toute confiance ». Cet organisme avait déjà en 2018, intenté une action en justice contre Elon Musk et Tesla. Une poursuite qui avait eu rapport avec des tweets « mensongers » du milliardaire qui avaient « perturbé les marchés financiers ».

À l’issue de l’action en justice, une série de dispositions avaient été prises. Mais récemment, un investisseur du géant de l’automobile électrique poursuivait de nouveau le patron de Tesla, clamant qu’Elon Musk n’avait pas arrêté avec ses tweets « fantasques », violant sans vergogne les dispositions de 2018.

Elon Musk ferait perdre de l’argent à Tesla

En 2013, le patron de Tesla avait fait une série de tweets qui avaient mis en émoi les marchés financiers. Ses tweets à caractères financiers avaient « illicitement » fait monter en flèche le cours normal des actions du constructeur automobile. Des tweets qui avaient attiré l’attention de la SEC et en 2018 ; la SEC, Musk et Tesla tombaient d’accord pour voir la société et son PDG, payer 20 millions de dollars d’amende chacun. Avec la disposition expresse que l’entreprise s’engageait dorénavant à adopter, de nouvelles procédures de surveillance strictes quant aux publications de Musk sur les réseaux sociaux.

Mais selon la plainte déposée ce vendredi par un investisseur du Delaware, auprès d’un tribunal de première Instance spécialisée dans les litiges commerciaux ; cette disposition n’a pas été respectée car Elon Musk poursuivait avec ses tweets « erratiques ». Dans un dossier de 105 pages, la plainte accuse le conseil d’administration du constructeur de véhicules électriques, de ne pas avoir su encadrer le comportement de Musk en ligne, et ce même après plusieurs violations de l’accord de 2018.

Selon l’investisseur, « Les tweets non contrôlés de Musk » ont coûté à l’entreprise de véhicules électriques « des milliards de dollars » sur les marchés boursiers, et pourraient « avoir de graves conséquences sur la capacité de l’entreprise à obtenir un financement ». Comme exemple, la plainte citait un message Twitter de mai 2020 dans lequel Musk, en publiant que “les actions de Tesla étaient trop chères” , aurait détruit à lui seul « près de 14 milliards de dollars de la capitalisation boursière de Tesla en une seule journée ».