La région de La Calabre dans le sud-ouest de l’Italie est surtout connue pour être la plaque tournante du trafic de drogue continental et international. Le trafic bénéficie d’un puissant réseau de fournisseurs, passeurs et vendeurs, piloté par la mafia locale, la Ndrangheta. Ce mercredi, plusieurs membre de cette mafia, trafiquants pour la plupart, étaient arrêtés suite à des informations reçues par la police. Des informations recueillies auprès d’une femme âgée qui avait dit vouloir « sauver son petit-fils de la drogue ».

Pour l’amour de son petit-fils

Ce Mercredi, ce sont 33 interpellations que les carabiniers de la direction provinciale de Cosenza ont effectué sur un ordre du procureur Nicola Gratteri. Les arrestations ont eu lieu dans le cadre d’une opération d’investigation, l’opération ‘’Katarion’’, sur une organisation criminelle opérant dans la région tyrrhénienne supérieure de Cosenza. Une organisation sous l’égide du clan historique « Muto ». Mais avait révélé la presse italienne, c’était le courage d’une grand-mère, une femme âgée de Cetraro, une commune de la province de Cosenza, qui, inquiète pour la vie de son petit-fils tombé dans la consommation de cocaïne, a aiguillé les forces de police.

C’est donc suite à l’appel de la grand-mère que les forces de police ont pu remonter à partir de son petit-fils, toute la filière jusqu’à la famille Muto. Une dénonciation à laquelle s’était ajoutée selon les autorités policières, celle d’un entrepreneur du bâtiment harcelé par les criminels. Un courage à saluer quand on sait que les dénonciations dans la région étaient punies de mort par le clan mafieux.

Les 33 personnes interpellées ont été mises en examen pour trafic de drogues ; production, trafic et possession illicites de drogues, extorsion aggravée par l’utilisation de la méthode mafieuse, et possession illégale d’armes à feu. Selon la presse italienne, outre l’extorsion de fonds, l’activité la plus rentable de la famille Muto reste le trafic de drogue. La cocaïne, la marijuana et le haschisch étant les produits phares du trafic.