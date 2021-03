Dans un peu moins de dix ans, un astéroïde d’une taille non négligeable pourrait venir déranger les satellites sur la terre. L’information a en effet été rendue publique par le média Business Insider il y a quelques jours. L’astéroïde nommé Apophis serait passé non loin de la Terre ce vendredi 5 mars. A en croire la description qui a été faite, il ferait la taille de la Tour Eiffel et mesure 340 mètres de large.

Si le passage de l’astéroïde il y a quelques jours s’est passé sans grand danger, son second passage prévu pour le 13 avril 2029 pourrait laisser des séquelles. A en croire les prévisions qui ont été faites, ce second passage le placera à environ 38.000 kilomètres de la Terre. Cette distance équivaut au dixième de la distance qui sépare la terre de la Lune.

La probabilité qu’il percute la Terre est de 3%

Le risque que l’astéroïde Apophis percute certains satellites existe même s’il est faible selon les scientifiques. Lors de sa découverte, il y a quelques années, les scientifiques avaient fait certaines projections sur la possibilité qu’il percute la Terre en 2029. A en croire les estimations qui avaient été faites, la probabilité que l’astéroïde nommé Apophis percute la terre serait de 3%.