En Italie, un fait plutôt inhabituel a été révélé par les médias. En effet, un jeune homme âgé de 30 ans a tué ses deux parents dans la ville de Bolzano, dans la province du Tyrol du Sud, dans le nord de l’Italie. Le mis en cause qui est un sportif pratiquant le bodybuilding est en situation de détention dans la maison d’arrêt de la ville pour meurtre et recel de corps. Selon les informations qui ont été rapportées sur cette situation, après le crime, le mis en cause aurait jeté la dépouille de ses deux parents dans la rivière.

Une dispute avec son père

A en croire les confidences qui ont été faites par le mis en cause, il aurait commis ce crime suite à une dispute qu’il aurait avec son père. Ce dernier lui reprochait de ne pas participer aux tâches ménagères. Il aurait insisté pour qu’il fasse promener le chien et l’aurait grondé. Le jeune homme a finalement décidé de mettre fin aux jours de son géniteur suite à l’instance de celui-ci.

Il les étrangle tous deux

« J’ai pris la première corde d’escalade que j’ai trouvée dans le plateau en plastique de mes outils. Nous étions dans le couloir et nous sommes tombés ensemble sur le sol. Je me souviens juste que j’ai serré très fort. », a-t-il décrit. Il aurait réservé le même traitement à sa mère dès qu’elle a fait son entrée dans la maison selon les précisions qu’il a apportées lui-même. « Je l’ai fait sans même dire au revoir. », a-t-il fait savoir.