Les ossements d’un dinosaure et de plusieurs embryons de la même espèce ont été découverts pour la toute première fois. Il s’agit en effet, d’un fossile d’oviraptorosaure qui a été découvert dans des roches vieilles de 70 millions d’années, dans la ville chinoise de Ganzhou. Selon les informations données par le musée d’histoire naturelle de Carnegie (CMNH), dans un communiqué de presse au cours du mois de janvier dernier, l’animal a été découvert assis sur un nid de plusieurs œufs avec des embryons fossilisés.

Une catégorie de dinosaures qui ressemblent à des oiseaux

Parmi ces derniers, au moins trois étaient visibles. « Les dinosaures préservés sur leurs nids sont rares, tout comme les embryons fossiles. C’est la première fois qu’un dinosaure non aviaire est trouvé assis sur un nid d’œufs qui préservent des embryons, dans un seul spécimen spectaculaire » a indiqué Shundong Bi, chercheur au CMNH et professeur à l’Université d’Indiana de Pennsylvanie. Notons que les oviraptorosaures font partie d’une catégorie diversifiée de dinosaures à plumes, qui ressemblent à des oiseaux. Concernant les embryons découverts dans des œufs, certains étaient visibles de même que « les avant-bras, le bassin, les membres postérieurs et une partie de la queue de l’adulte », selon le CMNH.

« Le stade tardif de développement des embryons et la proximité étroite de l’adulte avec les œufs suggèrent fortement que ce dernier est mort en incubant son nid, comme ses cousins ​​oiseaux modernes, plutôt que de pondre ses œufs ou simplement de garder son nid, comme cela a parfois été suggéré pour les quelques autres squelettes d’oviraptoridés qui ont été trouvés au sommet des nids » a ajouté le CMNH.