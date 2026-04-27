OpenAI préparerait un smartphone à agents IA pour 2028, selon l'analyste Ming-Chi Kuo

L’entreprise américaine OpenAI travaillerait au développement de son propre smartphone, conçu autour d’agents d’intelligence artificielle capables d’exécuter des tâches à la place des applications traditionnelles. L’information provient de l’analyste spécialisé Ming-Chi Kuo, réputé pour la fiabilité de ses vérifications auprès des chaînes d’approvisionnement asiatiques, qui a publié ses conclusions lundi 27 avril sur le réseau X.

Qualcomm, MediaTek et Luxshare au cœur du projet

Selon Kuo, OpenAI aurait engagé Qualcomm et MediaTek comme partenaires de co-développement des processeurs, et confié la conception système et la fabrication exclusive à Luxshare Precision Industry — entreprise qui assemble également une partie des iPhone d’Apple. L’architecture envisagée reposerait sur un traitement hybride : les tâches légères, comme la gestion du contexte et l’exécution de petits modèles, seraient traitées directement sur l’appareil, tandis que les opérations plus complexes transiteraient par le cloud. Les spécifications définitives et la liste complète des fournisseurs ne seraient arrêtées qu’à la fin 2026 ou au premier trimestre 2027.

Une interface sans applications

Le concept présenté par Kuo abandonnerait la grille d’applications classique au profit d’un écran d’accueil affichant des tâches en cours — réservation de vols, compilation de données, gestion de communications — pilotées par des agents IA. En contrôlant à la fois le matériel et le système d’exploitation, OpenAI s’affranchirait des restrictions qu’imposent Appleet Google sur l’accès aux fonctions système. Sam Altman, directeur général d’OpenAI, a publié lundi sur X qu’il lui semblait « opportun de repenser sérieusement la conception des systèmes d’exploitation et des interfaces utilisateur », sans confirmer explicitement le projet.

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OpenAI n’avait pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication. La production en masse du smartphone, si le projet se confirme, ne débuterait pas avant 2028.