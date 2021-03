C’est un secret de polichinelle. Le Burkina Faso, le Tchad, le Niger, le Nigéria et le Mali sont en proie à des attaques djihadistes depuis plusieurs années. Jusque là, les autres pays de la sous-région à l’instar du Togo, du Bénin et du Sénégal ont été épargnés. Mais le menace est semble t-il réelle autour ces pays. Le mois dernier, alors qu’il accordait un entretien à la presse internationale, le président Macky Sall avait dit que le Sénégal et d’autres nations d’Afrique de l’Ouest jusque là épargnés par les attaques djihadistes devraient se préparer à la bataille contre ces insurgés islamistes qui ont des projets pour les territoires de la côte atlantique.

Des contenus violents découverts sur son téléphone

Ce mardi, le parquet de Dakar a requis 5 ans de prison contre un jeune français qui s’était laissé séduire par l’idéologie de ces djihadistes. Il voulait en effet, partir rejoindre les rangs de ces insurgés pour combattre à leurs côtés. L’accusé était devant la chambre spéciale du tribunal de Dakar. Mamadou Diaou, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est un natif de Saint-Brieuc dans l’ouest de la France. Il était accusé d’apologie du terrorisme et d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le procureur n’a finalement pas retenu contre lui les charges d’association de malfaiteurs.

Il a requis contre lui 5 ans de prison plus une amende de 1500 euros (1 million de franc Cfa) pour apologie du terrorisme. Le verdict sera probablement prononcé le 29 avril prochain. Il a été retrouvé dans le téléphone du jeune homme de 22 ans , un message adressé à ses parents et dans lequel il leur disait qu’il partait rejoindre les djihadistes pour combattre à leurs côtés. Les enquêteurs ont aussi découvert sur son téléphone des contenus violents.